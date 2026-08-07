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07.08.2026 16:29:00

General Motors Aktie News: Anleger schicken General Motors am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

General Motors Aktie News: Anleger schicken General Motors am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von General Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 86,47 USD ab.

General Motors
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 86,47 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'750 Punkten steht. Im Tief verlor die General Motors-Aktie bis auf 86,45 USD. Bei 86,89 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 104'535 General Motors-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,79 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 6,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2025 bei 52,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,20 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,570 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,719 USD aus. General Motors veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 48.03 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 47.12 Mrd. USD umsetzen können.

General Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 13,39 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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