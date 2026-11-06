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06.11.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: General Motors am Abend mit Verlusten

General Motors Aktie News: General Motors am Abend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 87,56 USD nach.

General Motors
71.57 CHF -2.23%
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 87,56 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'402 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die General Motors-Aktie bis auf 87,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,33 USD. Zuletzt wechselten 434'870 General Motors-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 93,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 7,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 67,06 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,722 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 20.10.2026. Das EPS wurde auf 3,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent auf 50.02 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.02.2028.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 13,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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