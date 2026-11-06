General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Nachmittag südwärts

Die General Motors-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 88,16 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'430 Punkten liegt. In der Spitze büsste die General Motors-Aktie bis auf 87,10 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 87,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 170'662 General Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 93,70 USD markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,28 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,06 USD. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Abschläge von 23,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,722 USD ausgeschüttet werden. Am 20.10.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. General Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 USD je Aktie gewesen. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50.02 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.02.2028 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 13,54 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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