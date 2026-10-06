General Motors Aktie News: General Motors am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 81,54 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'826 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die General Motors-Aktie sogar auf 82,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,43 USD. Von der General Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 365'986 Stück gehandelt.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,57 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (54,50 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 33,16 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,726 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,570 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 21.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 USD, nach 1,91 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 48.03 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 13,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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