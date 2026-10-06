General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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06.10.2026 16:29:00
General Motors Aktie News: General Motors gewinnt am Dienstagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von General Motors. Das Papier von General Motors legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 81,79 USD.
Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 81,79 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'820 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die General Motors-Aktie bei 82,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 81,43 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 125'637 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (54,50 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,570 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,726 USD. General Motors veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,91 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48.03 Mrd. USD im Vergleich zu 47.12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
General Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 13,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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