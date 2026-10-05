General Motors Aktie News: General Motors gewinnt am Abend an Fahrt

Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 20:26 Uhr 2,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'778 Punkten notiert. Die General Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,56 USD. Mit einem Wert von 79,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 468'518 Stück.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 91,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 14,04 Prozent wieder erreichen. Bei 54,50 USD fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,29 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,726 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,570 USD je Wertpapier. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2026 13,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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