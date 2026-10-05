General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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05.10.2026 16:29:00
General Motors Aktie News: General Motors zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 79,87 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 79,87 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'756 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die General Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 79,93 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 79,13 USD. Zuletzt wurden via New York 201'788 General Motors-Aktien umgesetzt.
Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 91,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,92 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,50 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie.
Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,726 USD ausgeschüttet werden. Am 21.07.2026 lud General Motors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 48.03 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 47.12 Mrd. USD umgesetzt.
General Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,52 USD je General Motors-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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