General Motors Aktie News: General Motors am Freitagabend mit roten Vorzeichen

Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 87,02 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'714 Punkten notiert. In der Spitze büsste die General Motors-Aktie bis auf 85,71 USD ein. Bei 86,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 244'468 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,49 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 54,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 37,37 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,719 USD aus. Am 21.07.2026 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,92 Prozent auf 48.03 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,39 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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