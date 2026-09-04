General Motors Aktie News: General Motors am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die General Motors-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 86,70 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'726 Punkten steht. Der Kurs der General Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,71 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 92'626 General Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (54,50 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 37,14 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,719 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,570 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 21.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 48.03 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 47.12 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von General Motors.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 13,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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