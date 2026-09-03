General Motors Aktie News: General Motors reagiert am Donnerstagabend positiv

Um 20:26 Uhr sprang die General Motors-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 86,71 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'754 Punkten steht. Kurzfristig markierte die General Motors-Aktie bei 87,11 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,88 USD. Zuletzt wechselten 309'935 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 5,86 Prozent Luft nach oben. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,570 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,719 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 21.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 1,91 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat General Motors mit einem Umsatz von insgesamt 48.03 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,92 Prozent gesteigert.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 13,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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