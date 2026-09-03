Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’395 0.2%  SPI 20’224 0.2%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’003 0.6%  Euro 0.9389 -0.4%  EStoxx50 6’383 0.3%  Gold 4’471 1.9%  Bitcoin 65’883 4.9%  Dollar 0.8073 -0.7%  Öl 95.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell
Starke Zahlen, angehobene Prognose: Snowflake-Aktie legt zweistellig zu
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Suche...
ETF Sparplan

General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.09.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: General Motors reagiert am Donnerstagabend positiv

General Motors Aktie News: General Motors reagiert am Donnerstagabend positiv

Die Aktie von General Motors zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die General Motors-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 86,71 USD zu.

General Motors
69.08 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr sprang die General Motors-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 86,71 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'754 Punkten steht. Kurzfristig markierte die General Motors-Aktie bei 87,11 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,88 USD. Zuletzt wechselten 309'935 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 5,86 Prozent Luft nach oben. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,570 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,719 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 21.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 1,91 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat General Motors mit einem Umsatz von insgesamt 48.03 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,92 Prozent gesteigert.

General Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 13,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Motors von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen


Bildquelle: Denise Kappa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu General Motors

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:20 Logo WHS Dell explodiert nach Rekordzahlen: Der nächste große KI-Gewinner neben NVIDIA?
15:48 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
12:05 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
10:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Small Caps – Geballtes Know-how/US-Autobauer – Unterschiedliche Drehzahl
09:30 Marktüberblick: Banken gesucht
08:49 SMI erneut leicht fester
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’965.22 19.41 SD2BJU
Short 15’262.08 13.74 S4BTCU
Short 15’815.42 8.95 SABWMU
SMI-Kurs: 14’394.77 03.09.2026 17:31:27
Long 13’760.30 19.41 SYB31U
Long 13’451.31 13.68 SHB7NU
Long 12’891.62 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.