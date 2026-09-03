General Motors Aktie News: General Motors steigt am Donnerstagnachmittag

Um 16:28 Uhr wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 85,93 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'704 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die General Motors-Aktie bei 86,21 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,88 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 66'803 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 6,82 Prozent Luft nach oben. Bei 54,50 USD fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,719 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,570 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 21.07.2026 lud General Motors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 48.03 Mrd. USD gegenüber 47.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,39 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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