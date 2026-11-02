General Motors Aktie News: General Motors steigt am Montagabend

Um 20:26 Uhr stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 89,27 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'566 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die General Motors-Aktie bei 89,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 719'138 General Motors-Aktien.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 91,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,75 USD ab. Mit Abgaben von 25,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten General Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,570 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,722 USD. Am 20.10.2026 äusserte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,73 USD, nach 1,35 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 50.02 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 48.59 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 01.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 13,54 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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