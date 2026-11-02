General Motors Aktie News: General Motors zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 88,60 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'660 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die General Motors-Aktie bis auf 89,42 USD. Mit einem Wert von 88,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 304'338 General Motors-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 91,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,60 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2025 Kursverluste bis auf 66,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,66 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,722 USD, nach 0,570 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 20.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50.02 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 48.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte General Motors am 27.01.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können General Motors-Anleger Experten zufolge am 01.02.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 13,54 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Motors-Investment von vor 5 Jahren verdient

GM-Aktie sackt ab: Präzisierter Ausblick überschattet neues Milliarden-Rückkaufprogramm