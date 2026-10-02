General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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02.10.2026 20:27:13
General Motors Aktie News: General Motors am Freitagabend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von General Motors. Zuletzt ging es für die General Motors-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 78,47 USD.
Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 78,47 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'715 Punkten realisiert. Im Tief verlor die General Motors-Aktie bis auf 77,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,36 USD. Von der General Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 396'835 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 91,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,726 USD, nach 0,570 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,91 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 48.03 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 13,56 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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