General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
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02.10.2026 16:29:00
General Motors Aktie News: General Motors am Freitagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von General Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 78,76 USD.
Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 78,76 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Der Kurs der General Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,99 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 79,36 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 153'880 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 91,79 USD. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 14,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 30,80 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,726 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,570 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 21.07.2026 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 48.03 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. General Motors dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2026 13,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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