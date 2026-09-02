General Motors Aktie News: General Motors am Abend mit Verlusten

Um 20:26 Uhr ging es für die General Motors-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 85,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'670 Punkten liegt. Die General Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,95 USD ab. Mit einem Wert von 85,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 950'549 General Motors-Aktien den Besitzer.

Bei 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Bei 54,50 USD fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 56,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,570 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,719 USD belaufen. Am 21.07.2026 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 48.03 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

General Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 13,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Motors von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen