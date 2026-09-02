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02.09.2026 16:29:00

General Motors Aktie News: General Motors verteuert sich am Nachmittag

General Motors Aktie News: General Motors verteuert sich am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von General Motors. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 85,93 USD zu.

General Motors
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Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 16:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'671 Punkten steht. Die General Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,64 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,64 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 247'929 General Motors-Aktien.

Bei einem Wert von 91,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die General Motors-Aktie 6,82 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,58 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,719 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,570 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 21.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,91 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 48.03 Mrd. USD gegenüber 47.12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von General Motors wird am 20.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 13,39 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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