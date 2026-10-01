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01.10.2026 20:27:13

General Motors Aktie News: General Motors zeigt sich am Abend freundlich

General Motors Aktie News: General Motors zeigt sich am Abend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von General Motors. Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

General Motors
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Um 20:26 Uhr ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 78,09 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'668 Punkten notiert. Die General Motors-Aktie legte bis auf 78,39 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 76,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 386'807 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 91,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 17,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Mit Abgaben von 30,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,570 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,726 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 21.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 48.03 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47.12 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 13,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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