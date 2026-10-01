General Motors Aktie News: General Motors am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 76,73 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'636 Punkten liegt. Bei 76,47 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 140'361 General Motors-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,79 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 19,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 54,50 USD fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 28,97 Prozent sinken.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,726 USD belaufen. Am 21.07.2026 lud General Motors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte General Motors 1,91 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48.03 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 13,56 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem General Motors-Investment von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen