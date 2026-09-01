General Motors Aktie News: Anleger schicken General Motors am Abend auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 85,74 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Die General Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,41 USD nach. Bei 86,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 788'424 General Motors-Aktien.

Am 30.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 6,59 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 54,50 USD. Mit Abgaben von 36,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,570 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,719 USD aus. General Motors liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48.03 Mrd. USD im Vergleich zu 47.12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von General Motors wird am 20.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können General Motors-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 15,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Motors von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor einem Jahr abgeworfen