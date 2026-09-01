General Motors Aktie News: General Motors tendiert am Nachmittag seitwärts

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der General Motors-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 86,31 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'655 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die General Motors-Aktie bei 87,18 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die General Motors-Aktie bis auf 86,03 USD. Bei 86,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 255'045 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 91,79 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die General Motors-Aktie 6,35 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 54,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,86 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,570 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,719 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 21.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 USD, nach 1,91 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48.03 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte General Motors einen Umsatz von 47.12 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 15,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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