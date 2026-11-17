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17.11.2026 06:37:00
General Shopping Brasil SA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
General Shopping Brasil SA hat am 14.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 21.92 BRL. Im Vorjahresquartal waren 11.02 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37.9 Millionen BRL – eine Minderung von 18.79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 46.6 Millionen BRL eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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