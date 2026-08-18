General Shopping Brasil SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

General Shopping Brasil SA hat am 15.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 28.16 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 37.87 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.93 Prozent auf 44.6 Millionen BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44.2 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch