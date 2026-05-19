General Shopping Brasil SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

General Shopping Brasil SA hat sich am 16.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 150.82 BRL. Im Vorjahresquartal hatten 66.20 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.24 Prozent auf 46.7 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44.8 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch