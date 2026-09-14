GENERAL PACKER: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GENERAL PACKER hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 162.24 JPY, nach 222.79 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.75 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 8.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 492.03 JPY, nach 454.02 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 10.11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch