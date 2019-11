General Motors verklagt Fiat Chrysler wegen Korruption - Fiat-Aktie im Minus, GM-Papier vorbörslich fester

Der Autobauer General Motors (GM) beschuldigt seinen Rivalen Fiat Chrysler der Korruption bei Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern. GM hat deshalb Klage gegen die Fiat Chrysler Automobiles NV eingereicht.

Laut Gerichtsdokumenten steht die Klage im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen der Bundesbehörden, die wegen eines möglicherweise korrupten Verhaltens zwischen Anführern der Autogewerkschaft UAW und Personalmanagern von Fiat Chrysler ermitteln. GM beschuldigt Fiat Chrysler, die Tarifverhandlungen 2011 und 2015 sowie die Umsetzung einer Vereinbarung aus dem Jahr 2009 korrumpiert zu haben. Der italienisch-amerikanische Autobauer wolle sich damit einen Vorteil bei den Arbeitskosten sichern.

Fiat Chrysler kündigte an, sich gegen die Klage zu Wehr zu setzen. "Uns erstaunt diese Klage, sowohl was Inhalt als auch Timing angeht", so das Unternehmen. "Wir müssen davon ausgehen, dass der geplante Zusammenschluss mit PSA Peugeot Citroen als auch die Verhandlungen mit der UAW damit gestört werden sollen."

GM kündigte an, "signifikanten Schadensersatz" von Fiat Chrysler fordern zu wollen.

Die Aktie notiert in Mailand 1,17 Prozent im Minus bei 13,97 Euro. Für die Aktien von General-Motors geht es an der NYSE vorbörslich 0,54 Prozent hoch auf 35,47 US-Dollar.

DETROIT (Dow Jones)