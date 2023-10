General Motors- und Ford-Aktien schwächer: Entlassung von rund 500 Mitarbeitern geplant

Ford entlässt 330 Beschäftigte in den Werken in Chicago Stamping und Lima, Ohio. GM trennt sich von 120 Beschäftigten in seinem Metallzentrum in Parma, Ohio, und 34 Angestellten in Marion, Indiana. Die jüngste Runde von etwa 500 Entlassungen kommt zu den bereits angekündigten Tausenden von Entlassungen hinzu.

Der Streik geht in seinen 19. Tag und eine Einigung zwischen den Beschäftigten und der Unternehmensleitung scheint nicht in Sicht. Am Montag teilte die UAW mit, sie habe GM ein Angebot unterbreitet, das von GM jedoch nicht angenommen wurde. Die Gewerkschaft eröffnete eine neue Runde von Gesprächen mit der Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis. Am späten Sonntag erzielte die UAW eine Vereinbarung mit dem zur Volvo-Gruppe gehörenden Unternehmen Mack Trucks, die einen weiteren möglichen Streik verhinderte.

GM, Ford und Stellantis haben aufgrund von Unterbrechungen in den Lieferketten Beschäftigte aus Fabriken entlassen, die nicht von den Streiks betroffen waren. Die UAW weitete die Streiks am Freitag auf weitere Ford- und GM-Werke aus.

Die an der NYSE gelistete Ford-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 1,62 Prozent tiefer bei 12,11 US-Dollar, während die ebenfalls in New York gehandelte GM-Aktie 1,99 Prozent auf 31m83 US-Dollar verliert.

Von Brian Swint

DETROIT (Dow Jones)