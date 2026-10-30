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30.10.2026 22:55:26
General Motors To Pay $220 Mln To Settle Driver Data Privacy Claims
(RTTNews) - General Motors (GM) will pay $220 million to settle allegations that it improperly sold drivers' behavior and location data to brokers, who then provided the information to insurers that could use it to set or increase insurance rates.
The settlement with 35 U.S. states and the District of Columbia centers on GM's Smart Driver program, which enrolled millions of drivers between 2016 and its discontinuation in 2024. Authorities alleged GM marketed the service as a tool to improve driving safety while sharing customer data without adequate permission.
Under the settlement, GM must limit the driving information it collects and obtain express consent before collecting or sharing certain data. A third party will also assess the automaker's compliance with its new privacy program.
The agreement follows a $12.75 million California settlement in May and a separate deal with the Federal Trade Commission restricting GM from sharing vehicle geolocation and driver behavior data with consumer reporting agencies for five years.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu General Motors
Analysen zu General Motors
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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