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30.10.2026 22:55:26

General Motors To Pay $220 Mln To Settle Driver Data Privacy Claims

General Motors
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(RTTNews) - General Motors (GM) will pay $220 million to settle allegations that it improperly sold drivers' behavior and location data to brokers, who then provided the information to insurers that could use it to set or increase insurance rates.

The settlement with 35 U.S. states and the District of Columbia centers on GM's Smart Driver program, which enrolled millions of drivers between 2016 and its discontinuation in 2024. Authorities alleged GM marketed the service as a tool to improve driving safety while sharing customer data without adequate permission.

Under the settlement, GM must limit the driving information it collects and obtain express consent before collecting or sharing certain data. A third party will also assess the automaker's compliance with its new privacy program.

The agreement follows a $12.75 million California settlement in May and a separate deal with the Federal Trade Commission restricting GM from sharing vehicle geolocation and driver behavior data with consumer reporting agencies for five years.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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