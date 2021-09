General Motors tauscht Batterien in zurückgerufenen Chevy Bolts - GM-Aktie leichter

Der Zulieferer LG Energy Solution habe kürzlich die Produktion von Batteriezellen in seinem Werk in Michigan wieder aufgenommen, teilte der US-Autokonzern mit.

Wegen Brandgefahr der Batterie hat der Autohersteller Ende August den bereits eingeleiteten Fahrzeugrückruf auf 142.000 Einheiten dieses Typs ausgeweitet, die seit der Markteinführung 2016 produziert wurden. Insgesamt sind General Motors (GM) 13 Brände bekannt, die auf einen Defekt in einigen Batteriezellen zurückgehen. Ein erster Versuch, das Problem zu lösen, hatte sich als nicht ausreichend erwiesen.

GM schätzt die Kosten für den Rückruf auf 1,8 Milliarden Dollar. Für den Versuch, mit neuen Elektrofahrzeugen gegen Tesla zu punkten, ist der Defekt ein herber Rückschlag. In den nächsten Jahren will GM Dutzende Elektromodelle auf den Markt bringen, darunter einen GMC-Pickup-Truck noch in diesem Jahr und einen neuen Cadillac-SUV im nächsten Sommer.

Im US-Handel tendiert die an der NYSE notierte General Motors-Aktie 0,67 Prozent tiefer bei 49,70 US-Dollar.

DETROIT (Dow Jones)