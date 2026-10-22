General Motors stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

General Motors hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 932.36 ARS, nach 298.91 ARS im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 75’014.02 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 64’554.21 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch