General Motors informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

General Motors liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat General Motors die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3.73 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.35 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 50.02 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48.59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch