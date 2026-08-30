General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
30.08.2026 09:45:00
General Motors: GM plant Milliardeninvestition in Kanada trotz Zolldrohungen
General MotorsDer Handelsstreit zwischen den USA und Kanada ist eskaliert. US-Präsident Trump gibt sich trotzig. Dessen ungeachtet will der US-Autobauer General Motors weiter in Kanada investieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
69.69 CHF -0.02%
In eigener Sache
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!