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30.08.2026 09:45:00
General Motors: Gewerkschaft stimmt Milliardeninvestition in Kanada zu
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.