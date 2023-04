General Motors-Aktie fällt: Jahresziel nach starkem Auftaktquartal erhöht - Robotaxi-Firma Cruise fährt künftig in ganz San Francisco

In den drei Monaten bis Ende März legte der Umsatz im Jahresvergleich um elf Prozent auf 40 Milliarden Dollar (36,3 Mrd Euro) zu, wie General Motors am Dienstag mitteilte. Der Ford -Rivale erhöhte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr um 500 Millionen Dollar und rechnet nun mit einem bereinigten BetriebDie Aktie stieg vorbörslich um drei Prozent.

Obwohl die hohe Inflation die Verbraucherausgaben dämpft und steigende Finanzierungszinsen den Autokauf erschweren, blieb die Nachfrage besonders im US-Heimatmarkt hoch. Vor allem SUVs und Pick-up-Trucks stehen bei Kunden hier weiter hoch im Kurs. Dennoch sank der Nettogewinn belastet von Verlusten in der Roboberauto-Sparte Cruise und einem Ergebniseinbruch bei der Finanztochter GM Financial um knapp 19 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar. Analysten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet.

Robotaxi-Firma Cruise fährt künftig in ganz San Francisco

Die Robotaxi-Firma Cruise des Autoriesen GM hat einen Meilenstein erreicht: Ihre Fahrzeuge werden in ganz San Francisco unterwegs sein. Bisher fuhren sie nur in einigen Stadtteilen und vor allem nachts. Mitgründer und Chef Kyle Vogt kündigte am Dienstag an, dass Cruise bald Robotaxi-Angebote auch in anderen Städten starten wolle. Die durch jahrelange Tests in San Francisco entwickelte Software habe sich auch dort bewährt.

General Motors hatte das Start-up Cruise 2016 übernommen. Der Autokonzern und andere Investoren steckten seitdem Milliarden in die Entwicklung. In San Francisco konkurriert mit Cruise die Alphabet-Schwesterfirma Waymo, die aus dem Roboterauto-Programm des Internet-Konzerns entstand.

Die Ausweitung auf das gesamte Stadtgebiet von San Francisco wird schrittweise vorangehen. Rund um die Uhr werden zunächst Cruise-Mitarbeiter Fahrten überall buchen können. Für die Öffentlichkeit steht der Service bisher nur eingeschränkt zur Verfügung, und das wird vorerst so bleiben. Für Vielnutzer des Dienstes sollen nur in der Nacht in der ganzen Stadt Robotaxis verfügbar sein. Tagsüber werden sie in einem grossen Teil von San Francisco Fahrten buchen können.

Cruise setzt bisher umgebaute Elektroautos des Modells Chevy Bolt ein, will aber auf ein speziell entwickeltes Robotaxi-Fahrzeug mit dem Namen "Origin" ohne Lenkrad und Pedale umsteigen.

Die Aktien von GM verlieren im NYSE-Handel zeitweise 3,59 Prozent auf 33,06 US-Dollar.

