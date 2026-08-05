General Mining Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

General Mining Company hat am 02.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.34 JOD, nach 0.080 JOD im Vorjahresvergleich.

General Mining Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.2 Millionen JOD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 58.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.5 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch