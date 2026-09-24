General Mills: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

General Mills hat am 23.09.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Mills 2.22 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat General Mills mit einem Umsatz von insgesamt 4.39 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.52 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2.83 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch