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01.09.2026 06:37:00
General Investment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
General Investment veröffentlichte am 30.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.070 JOD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23.18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.7 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.0 Millionen JOD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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