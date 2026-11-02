General Insurance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

General Insurance präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16.90 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 16.38 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 135.86 Milliarden INR gegenüber 129.46 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch