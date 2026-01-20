General: Grönland-Streit macht Nato gegenüber Russland verwundbar

Von Bertrand Benoit

DOW JONES--Das Zerwürfnis zwischen den USA und Europa wegen Grönland macht das transatlantische Bündnis laut einem der ranghöchsten deutschen Offiziere verwundbar für einen russischen Angriff auf Nato-Gebiet. Der Streit riskiere, die Abschreckungsfähigkeit der Nato zu schwächen, indem er ihren Zusammenhalt untergrabe, sagte Generalleutnant Alexander Sollfrank, Befehlshaber des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr , in einem Interview.

"Die Stärke [der Nato] ist 'Einer für alle, alle für einen'. Wenn das bricht, ist die Kernidee dahin", sagte Sollfrank. Zusammenhalt wird oft als das strategische Gravitationszentrum der Nato bezeichnet - ihre Fähigkeit, als eine Einheit zu handeln, obwohl sie aus 32 Ländern besteht.

Dieses Prinzip habe sich zuletzt nach dem 11. September gezeigt, als Washington Artikel 5, die Beistandsklausel des Bündnisses, aktivierte, um die Nato-Mitglieder für seinen Feldzug in Afghanistan zu mobilisieren. Es war das erste und bislang einzige Mal, dass Artikel 5 ausgerufen wurde.

Sollfrank, dessen Führungskommando für die Planung und Durchführung aller deutschen Militäroperationen verantwortlich ist, würde in jedem Konflikt zwischen der Nato und Russland eine Schlüsselrolle spielen.

Die deutsche Militärführung hält sich normalerweise mit Kommentaren zur internationalen Politik zurück, doch hochrangige Offiziere, darunter Sollfrank, äusserten sich deutlich zur Bedrohung durch Moskau. Sollfrank machte vergangenes Jahr Schlagzeilen mit der Warnung, dass Russland die Nato jederzeit angreifen könne.

Russland verfolgt aktuelle Diskussionen mit Interesse

Europäische Regierungschefs haben Präsident Donald Trumps Beharren darauf verurteilt, dass die USA Grönland, ein teilautonomes Gebiet des Königreichs Dänemark, erwerben sollten. Trump hat acht europäischen Nationen mit Zöllen von 10 Prozent ab dem 1. Februar gedroht, nachdem diese am Wochenende eine kleine Anzahl von Soldaten auf die Insel entsandt hatten.

Während die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte, eine gewaltsame Annexion der Insel würde das Ende der Nato bedeuten, haben nur wenige europäische Anführer diese Behauptung wiederholt. Auch Sollfrank tat dies nicht, obwohl er deutlich machte, dass das Bündnis vor einem seiner gefährlichsten Momente stehe.

"Wir hören alle mit Sorge, was derzeit diskutiert wird", sagte er. "Russland, das uns täglich angreift, ist sicherlich ein sehr interessierter Beobachter dieser aktuellen Diskussionen."

Sollfrank sagte, die USA sähen Grönland zu Recht als strategisch relevant an, doch dies gelte für das gesamte transatlantische Bündnis, nicht nur für Nordamerika. "Die Nato ist nicht nur in Europa; der Atlantik und der Nordatlantik spielen eine grosse Rolle", sagte er.

Er glaube nicht, dass Russland die Kapazität für eine breite Offensive gegen die Nato habe, so Sollfrank. Es sei jedoch willens und fähig, ein grenzüberschreitendes Scharmützel zu provozieren, das auf die östlichsten Mitglieder abziele - möglicherweise einen der baltischen Staaten -, mit der Absicht, die Sicherheitsarchitektur in Europa zu verändern.

Ein solcher Angriff würde wahrscheinlich Artikel 5 auslösen und die Verbündeten vor die Entscheidung stellen, ob sie einem Mitglied zu Hilfe eilen. Wenn sie das nicht täten, würde dies faktisch das Ende des Bündnisses bedeuten.

January 20, 2026 09:25 ET (14:25 GMT)