General Enterprise Ventures veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

General Enterprise Ventures hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 59.42 Prozent auf 0.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch