General Enterprise Ventures hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

General Enterprise Ventures äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

General Enterprise Ventures hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.590 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 127.59 Prozent auf 0.7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch