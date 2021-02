General Electric-Aktie in Grün: 140 bedrohte Stellen sollen doch bleiben

Nachdem in zwei dieser Fälle die Konsultationsverfahren abgeschlossen worden sind, sollen nun 140 der ursprünglich zur Entlassung vorgesehen Stellen doch erhalten bleiben, wie Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbände am Montag mitteilten.

Im Herbst 2020 hatte General Electric noch angekündigt, bei GE Grid in Oberentfelden 562 von 619 Stellen und bei Gas Power in Baden 84 Stellen abzubauen, wie es im Communiqué der Personalvertretung von GE, der Gewerkschaften Unia und Syna, der Angestellten Schweiz sowie des Kaufmännischen Verbands heisst. Dank der Bemühungen und konkreten Vorschläge der Personalvertretung mit Unterstützung von Gewerkschaften und Arbeitnehmenden-Verbänden sei es aber gelungen, in Oberentfelden 120 und in Baden 20 Stellen zu erhalten.

Den Entlassenen soll derweil ein Sozialplan zugutekommen. Wegen der aufgrund der Pandemie schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt werde aber über weitere Abfederungsmassnahmen diskutiert, so die Gewerkschaften weiter. So forderten die Personalvertretung und Arbeitnehmenden-Organisationen von General Electric, dass das Unternehmen die entlassenen Angestellten ausreichend absichert und bei der Jobsuche unterstützt.

Die Gewerkschaften werfen General Electric angesichts schrittweise abgebauter mehreren Tausend Stellen in den letzten Jahren eine Salamitaktik vor, die auf die schleichende Zerstörung eines industriellen Traditionsbetriebs hinauslaufe.

Stellenabbau bei GE im Aargau: Regierungsrat ist enttäuscht

Der Aargauer Regierungsrat bedauerte den Entscheid von General Electric (GE), am Standort Oberentfelden 374 Arbeitsplätze abzubauen. 119 Arbeitsplätze bleiben erhalten. Weitere 55 Stellen werden jedoch in Baden AG gestrichen.

Der Stellenabbau sei ein herber Verlust und ein erneuter Rückschlag für den Wirtschaftsstandort Aargau, teilte der Regierungsrat am Montag mit. Man erwarte von GE, dass für die betroffenen Mitarbeitenden Anschlusslösungen geboten und soziale Härtefälle vermieden würden.

Der Regierungsrat gibt sich enttäuscht, dass der im September angekündigte Stellenabbau nach Abschluss der nationalen und der europäischen Konsultationsphase trotz des Einsatzes des Verhandlungsteams nicht weiter verringert wurde. Einmal mehr würden für den Aargau wichtige Industriearbeitsplätze ins Ausland verlagert.

Nach intensiven Konsultationsverhandlungen können gemäss Regierungsrat in Oberentfelden AG wenigstens rund 119 Arbeitsplätze erhalten werden. Auch in Baden (GE Gas) habe der angekündigte Stellenabbau teilweise reduziert werden können.

Es werde erwartet, dass GE seine mehrfachen früheren Versprechen einlöse und an den Standorten Oberentfelden und Birr in zukunftsweisende Technologien investiere. "Positiv zu werten ist, dass GE am Standort Oberentfelden festhält", lässt sich der neue Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli (SP) in der Medienmitteilung zitieren.

Dort solle unter anderem ein globales Kompetenzzentrum für Module von Windkraftwerken aufgebaut und das Knowhow vor Ort weiterentwickelt werden.

