General Dynamics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

General Dynamics hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.88 USD gegenüber 3.35 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.67 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.91 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch