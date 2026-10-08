General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 07:12:04
General Dynamics Promotes President Danny Deep To CEO
(RTTNews) - General Dynamics Corporation (GD), an aerospace and defense company, Wednesday announced that it has appointed its President Danny Deep to be Chief Executive Officer of the company, effective January 1, 2027.
Deep will succeed Phebe Novakovic, who will transition to executive chairman after serving as CEO since 2013.
Danny Deep has been with GD for the past 25 years and was the president of the company in 2025. He has served as executive vice president of Global Operations, executive vice president of Combat Systems, and president of Land Systems as well.
On Wednesday, shares closed at $326.63, down 1.42% on the New York Stock Exchange.
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu General Dynamics Corp.
Analysen zu General Dynamics Corp.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen schwächer -- SMI schliesst nach volatilem Verlauf etwas höher -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend
An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken.