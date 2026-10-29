Generac: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Generac hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Generac im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.29 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch