GeneOne Life Science, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 852.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -675.000 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.78 Milliarden KRW – eine Minderung von 64.90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.08 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch