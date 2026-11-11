GeneDx zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GeneDx äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat GeneDx im vergangenen Quartal 123.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GeneDx 116.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch