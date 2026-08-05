GeneDx vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GeneDx präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat GeneDx im vergangenen Quartal 114.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GeneDx 102.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch