Gene Techno Science präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gene Techno Science gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Gene Techno Science hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7.89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.050 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22.49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.21 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1.56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch