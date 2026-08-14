Gene Techno Science mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gene Techno Science hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 3.99 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.31 JPY je Aktie erzielt worden.

Gene Techno Science hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.27 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch